Kylian Mbappé, «la connerie» dénoncée par Pierre Ménès !

Lors de la rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad, une action en particulier a fait beaucoup de bruit. En effet, malgré la dernière de Luka Modric, Kylian Mbappé s’est occupé de tirer un penalty. De quoi valoir au Français de nombreuses critiques, mais voilà que face à cela, Pierre Ménès a souhaité monter au créneau.

Luka Modric et le Real Madrid , c’est fini ! Légende de la Casa Blanca, le Croate a disputé son dernier match face à la Real Sociedad . Malgré l’occasion, Kylian Mbappé a tiré un penalty lors de cette rencontre. Aurait-il fallu le laisser à Modric ? Ils ont été nombreux à le reprocher à l’ancien joueur du PSG .

« Modric lui dit de tirer »

Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès est revenu sur ce moment entre Kylian Mbappé et Luka Modric. Le journaliste est alors monté au créneau pour défendre l’attaquant français : « J’ai regardé le match à la télé, tu vois clairement que Mbappé et Modric échangent et que Modric lui dit de tirer ».