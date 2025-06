Mbappé : Une star tombe sous son charme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso est aussi un grand fan de football, sa deuxième passion après les courses automobiles. Supporter du Real Madrid, le joueur favori du pilote Aston Martin se nomme Kylian Mbappé, qui lui a « toujours apporté quelque chose de spécial » et ce depuis ses années à l’AS Monaco.

Pour Fernando Alonso, juste après les courses automobiles, il y a le football. « Le football a toujours été très présent, mon père était gardien de but dans ses jeunes années. Il a même reçu une offre du Celta Vigo lorsqu'il était en troisième division. J'ai aussi joué gardien de but, au début comme lui, mais plus tard j'ai évolué vers un rôle plus défensif », a confié le double champion du monde Formule 1, dans un entretien accordé à DAZN.

« C'est le joueur qui me plaît le plus » « La course automobile et le football étaient mes deux passions. Le football, c'était avec mes amis à l'école et, le week-end, c'était le karting », a expliqué Fernando Alonso. « Enfant, j’étais plus un footballeur qu’un pilote. » Fan du Real Madrid, le pilote Aston Martin est également un grand admirateur de Kylian Mbappé : « Mbappé m'a toujours apporté quelque chose de spécial, depuis qu'il est à Monaco. Quand il a le ballon, je sens qu'il peut toujours se passer quelque chose. C'est le joueur qui me plaît le plus. »