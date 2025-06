Real Madrid : Le PSG le rend dingue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid n'a pas pris part à la finale de la Ligue des champions à Munich le 31 mai 2025 contrairement à la saison dernière à Wembley. L'équipe de Carlo Ancelotti avait été victorieuse contre le Borussia Dortmund (2-0) lorsque le PSG a été sacré champion de C1 pour cet exercice. Une situation difficile à vivre du côté du Real Madrid d'après Aurélien Tchouaméni.

Depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2022, Aurélien Tchouaméni a remporté la Ligue des champions pendant la saison 2023/2024. Et pour ce qui sont des deux autres éditions, la Casa Blanca s'est hissée jusqu'au dernier carré au printemps 2023 et a échoué dès les quarts de finale cette saison, une première depuis 20 ans à ce stade de la compétition.

«Difficile pour nous de regarder la finale de Champions League jouée par 2 équipes qui ne sont pas le Real Madrid» Aux Etats-Unis dans le cadre du Mondial des clubs, Aurélien Tchouaméni a évoqué la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter, et donc sans le Real Madrid qui est un habitué de ces rendez-vous. Un moment délicat selon le milieu de terrain merengue. « Comment se sent l'équipe ? C'est difficile, car notre défaite en Ligue des champions a été cruelle. C'était vraiment difficile pour nous de regarder la finale de Champions League jouée par 2 équipes qui ne sont pas le Real Madrid. Nous sommes venus ici avec l'envie de remporter ce trophée, car nous savons à quel point ce club est exigeant ».