Real Madrid - Mbappé : Une autre star annoncée à l'hôpital !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Kylian Mbappé, hospitalisé pour une gastro-entérite aiguë, ce sera bientôt le cas d’une autre star du Real Madrid. À l'issue de la victoire face à Pachuca dimanche (3-1), Jude Bellingham a confirmé qu’il allait bien se faire opérer de l’épaule une fois la Coupe du monde des clubs terminée, une blessure qu’il traîne depuis plusieurs mois.

« J’attends depuis un moment et ma patience est à bout »

« J’en suis arrivé au point où la douleur n’est plus si intense. J’en avais assez de jouer avec l’écharpe. Je dois me faire opérer après le tournoi. J’attends depuis un moment et ma patience est à bout, mais les kinésithérapeutes et les médecins ont été formidables », a déclaré Jude Bellingham en conférence de presse après la victoire du Real Madrid.