Kylian Mbappé de retour, une date annoncée ?

Pour le Real Madrid, la Coupe du monde des clubs a débuté avec un match nul face à Al-Hilal (1-1). Une rencontre disputée sans Kylian Mbappé. En effet, Xabi Alonso a dû faire sans son numéro 9, gravement malade. Alors que ça semble aujourd'hui aller un peu mieux pour Mbappé, son retour à la compétition pourrait encore prendre quelques jours.

Kylian Mbappé a vécu des dernières heures très compliquées aux Etats-Unis en marge de la Coupe du monde des clubs. Parti disputer la compétition avec le Real Madrid, le Français est tombé gravement malade. N'ayant pas pu jouer face à Al-Hilal, Mbappé avait été placé à l'isolement dans sa chambre d'hôtel. Les médecins du Real Madrid étaient alors inquiets de l'état du Madrilène et ils avaient raison. En effet, Kylian Mbappé a dû être hospitalisé pendant quelques heures, avant de finalement recevoir le feu vert pour retourner avec la délégation madrilène.

Mbappé est sorti de l'hôpital

Dans un communiqué diffusé ces dernières heures, le Real Madrid a donné des nouvelles de Kylian Mbappé, annonçant ainsi sa sortie d'hôpital. « Notre joueur Kylian Mbappé est sorti de hôpital et est retourné avec le groupe du Real Madrid. Mbappé continuera de bénéficier d'un traitement médical spécifique et reprendra progressivement l'activité avec l'équipe », a ainsi fait savoir la Casa Blanca. La question est maintenant de savoir quand on pourra revoir Mbappé avec le maillot du Real Madrid.