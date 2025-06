400M€ : L’offre du PSG impossible à refuser pour Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a près d'un an maintenant, Kylian Mbappé quittait le PSG. Arrivé au terme de son contrat, il s'est engagé avec le Real Madrid. Une décision fracassante annoncée quelques mois plus tôt par le Français la direction parisienne. Mais voilà qu'au sein du PSG, on aurait tenté le tout pour le tout pour retenir Mbappé.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l'histoire s'est donc terminée à l'été 2024. Dès 2022, le Français aurait pu s'en aller pour le Real Madrid, mais au dernier moment, il avait choisi de prolonger avec le club de la capitale. Il y a un an, ça ne s'est pas passé comme ça puisque Mbappé n'a pas voulu signer de nouveau contrat avec le PSG, préférant donc partir libre pour la Casa Blanca.

400M€ sur 4 ans ! Le PSG n’a donc pas réussi à convaincre Kylian Mbappé de continuer avec le club de la capitale. Et pourtant… Nasser Al-Khelaïfi aurait promis monts et merveilles au Français pour prolonger. Selon les informations de Marianne, c’est un contrat de 400M€ sur 4 ans qui aurait été proposé à Mbappé. Une offre démentielle mais pas suffisante donc pour convaincre celui qui a signé au Real Madrid.