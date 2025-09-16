Mbappé sous pression ? Le Real Madrid balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un très bon début de saison au Real Madrid, Kylian Mbappé espère tout rafler au sein du club madrilène. N’ayant toujours pas remporté la Ligue des Champions, l’attaquant français commence peut-être à ressentir une certaine pression à ce sujet. Son entraîneur Xabi Alonso lui, a cependant affirmé le contraire en conférence de presse.

En six matchs disputés en ce début de saison (club et sélection confondus), Kylian Mbappé a inscrit six buts. Auteur d’un but et d’une passe décisive face à la Real Sociedad ce week-end, l’attaquant de 26 ans semble plus que jamais lancé pour cet exercice 2025-2026. A l’issue de la quatrième victoire du Real Madrid en championnat, le Bondynois confirmait ses bonnes sensations du moment en zone mixte.

Mbappé auteur d’un gros début de saison « Je veux tout donner pour ce maillot. J'ai marqué un but aujourd'hui, mais l'équipe fait tout son possible pour que je puisse bien jouer. Cette passe décisive m'a fait très plaisir et a été très importante, car nous avons gagné grâce au deuxième but. Le début de saison a été excellent pour l'équipe, et le mien aussi. Je veux me donner à 100% pour cette équipe, pour ce grand groupe que nous avons construit. Je veille toujours à avoir un esprit d'équipe », confiait ainsi un Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas remporté la Ligue des Champions. Alors que le PSG, son ancien club, a remporté la première C1 de son histoire un an seulement après le départ de Mbappé, ce dernier se sait très observé sur cette compétition.