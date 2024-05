Mbappé : Son retour à Paris déjà programmé

Jean de Teyssière

La saison prochaine, Kylian Mbappé devrait être un joueur du Real Madrid. Le Bondynois a annoncé vendredi qu'il quitterait le club de la capitale à la fin de son contrat en juin prochain. Ce dimanche, il fera ses adieux au Parc des Princes en tant que joueur du PSG mais il devrait rapidement retrouver cette enceinte grâce à un match de l'équipe de France face à l'Italie le 6 septembre prochain.

Le Parc des Princes verra pour la dernière fois Kylian Mbappé porter le maillot du PSG ce dimanche. Après, il faudra compter sur des matchs face au Real Madrid pour revoir leur ancienne star. Mais heureusement pour les fans du Bondynois, son retour au Parc des Princes devrait se faire assez rapidement.

Mbappé ne disputera pas les Jeux olympiques...

Maintenant que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid ne fait plus de doute, sa participation aux Jeux olympiques de Paris est remise en cause. Le club madrilène aurait même interdit à son joueur de les disputer, son retour en France et à Paris attendra donc.

...mais sera de retour au Parc des Princes en septembre !

Mais l'attente sera de courte durée. Les Jeux paralympiques de Paris se terminant le 8 septembre prochain et l'équipe de France ayant un match à jouer face à l'Italie le 6 septembre en Ligue des Nations, le match ne se déroulera pas au Stade de France. C'est donc au Parc des Princes que cette rencontre aura lieu et selon toute vraisemblance, Kylian Mbappé retrouvera donc son ancien stade assez vite.