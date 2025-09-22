Mbappé - Signature à 125M€ : La réunion au sommet qui va tout changer ?

Depuis plusieurs mois maintenant, la prolongation de Vinicius Jr au Real Madrid est en stand-by. Il faut dire que l’international auriverde réclamerait un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé, une somme que le club madrilène ne semble pas disposé à lui offrir. L’agent du Brésilien se serait ainsi rendu dans les bureaux des Merengue afin de s’entretenir avec la direction.
Sous contrat jusqu’en juin 2027, Vinicius Jr ne sait pour l’instant toujours pas de quoi son avenir sera fait. Les négociations pour sa prolongation au Real Madrid sont en stand-by depuis plusieurs mois maintenant. Il faut dire que le Brésilien réclamerait un nouveau bail de 5 ans avec un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé, ce qui lui permettrait d’empocher la coquette somme de 125M€.
Vinicius Jr veut prolonger au Real Madrid
Le Real Madrid ne serait pas disposé à lui offrir une telle somme, et aurait ainsi gelé le dossier après la Coupe du monde des clubs. Depuis, l’affaire n’a pas avancé. Vinicius Jr insiste pourtant sur le fait qu’il souhaite prolonger au sein de la Casa Blanca. Et il maintiendrait sa position. Son clan aurait donc décidé de prendre les devants.
Son agent s'est rendu dans les bureaux du Real Madrid
D’après les informations d’AS, l’agent de Vinicius Jr se serait rendu dans les bureaux du Real Madrid ce lundi. Cette réunion au sommet n’était pas prévue avant un mois, mais les représentants de l’ailier de 25 ans ont avancé la date. Cet entretien a duré un peu plus de deux heures. Il pourrait probablement changer l’issue du dossier. À suivre...