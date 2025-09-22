Mbappé - Signature à 125M€ : La réunion au sommet qui va tout changer ?

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Vinicius Jr ne sait pour l’instant toujours pas de quoi son avenir sera fait. Les négociations pour sa prolongation au Real Madrid sont en stand-by depuis plusieurs mois maintenant. Il faut dire que le Brésilien réclamerait un nouveau bail de 5 ans avec un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé, ce qui lui permettrait d’empocher la coquette somme de 125M€.

Vinicius Jr veut prolonger au Real Madrid Le Real Madrid ne serait pas disposé à lui offrir une telle somme, et aurait ainsi gelé le dossier après la Coupe du monde des clubs. Depuis, l’affaire n’a pas avancé. Vinicius Jr insiste pourtant sur le fait qu’il souhaite prolonger au sein de la Casa Blanca. Et il maintiendrait sa position. Son clan aurait donc décidé de prendre les devants.