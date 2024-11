Mbappé sanctionné au Real Madrid ? Hanouna répond !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé peine à retrouver son meilleur niveau. Atteint psychologiquement et physiquement, l'international français n'est plus que l'ombre de lui-même et Carlo Ancelotti pourrait le conduire sur le banc des remplaçants. Mais selon Cyril Hanouna, la blessure de Rodrygo pourrait lui permettre de conserver sa place dans le onze de départ du Real Madrid.

« J'ai eu directement les proches du président (du Real Madrid). Si Kylian Mbappé n'est pas bon lors des deux prochains matchs - en championnat et contre l'AC Milan - ils vont le mettre sur le banc » avait confié Cyril Hanouna. Depuis, le Real Madrid s’est relevé face à Osasuna en championnat, mais a sombré face au Milan AC. Et Kylian Mbappé est demeuré discret.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Mbappé sur le terrain grâce à Rodrygo

Alors le débat est ouvert, Carlo Ancelotti doit-il le mettre sur le banc des remplaçants ? La presse espagnole se posait la question, mais la récente blessure de Rodrygo devrait retarder son déclassement. Durant la durée d’absence du Brésilien (un mois), l’entraîneur du Real Madrid devrait continuer de faire appel à Mbappé.

« Tout le monde est blessé »

« Il va jouer parce que tout le monde est blessé » a confié Cyril Hanouna durant l’émission Touche pas à mon Poste sur C8 ce lundi soir.