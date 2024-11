Real Madrid : Le remplaçant de Mbappé, c'est lui ?

Amadou Diawara

Pour ce rassemblement du mois de novembre, Didier Deschamps a décidé de faire sans Kylian Mbappé, qui était déjà absent en octobre. Alors qu'Aurélien Tchouameni portait le brassard le mois dernier, le sélectionneur des Bleus doit choisir un autre joueur pour endosser cette responsabilité cette fois. Privé du milieu de terrain du Real Madrid, blessé, le sélectionneur de l'équipe de France pourrait miser sur N'Golo Kanté.

Présent avec le groupe France lors de la trêve internationale de septembre, Kylian Mbappé a préféré passer son tour en octobre. De retour de blessure depuis peu, le numéro 9 du Real Madrid a voulu parfaire sa remise en forme. Toutefois, Kylian Mbappé a été aperçu à Stockholm, en Suède, alors que les Bleus disputaient un match de Ligue des Nations.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Kanté, le capitaine de Deschamps en novembre ?

Pour ce rassemblement du mois de novembre, Didier Deschamps a décidé de se passer des services de Kylian Mbappé. Si son capitaine est au point sur le plan physique, le sélectionneur de l'équipe de France ne l'a pas convoqué pour autant. Ainsi, Didier Deschamps va devoir confier le brassard à un autre joueur face à Israël ce jeudi et contre l'Italie ce dimanche, comme il a pu le faire lors des deux derniers matchs en octobre.

Koundé est aussi pressenti pour remplacer Mbappé

Le mois dernier, Didier Deschamps avait nommé Aurélien Tchouameni capitaine. Toutefois, le milieu de terrain du Real Madrid ne fait pas partie du groupe France cette fois, étant blessé. Selon les informations de L'Equipe, Didier Deschamps devrait confier le brassard à N'Golo Kanté, qui a suppléé Kylian Mbappé et Antoine Griezmann - vice-capitaine avant sa retraite internationale - en septembre. Comme l'a indiqué le média français, Jules Kounde aurait également la possibilité de porter le brassard en ce mois de novembre. De son côté, Mike Maignan partirait de plus loin, et ce, parce que Didier Deschamps est réticent à l'idée de confier cette responsabilité à un gardien, sachant que seul le capitaine est autorisé à parler aux arbitres.