Mercato - Real Madrid : Un transfert à 30M€ prend forme ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid a perdu Eder Militao pour le reste de l'année. Le Brésilien s'est blessé gravement durant la rencontre face à Osasuna samedi soir. Lors du prochain mercato d'hiver, les recherches devraient être axées sur un défenseur central de métier. Un ancien pensionnaire de Liga, aujourd'hui en Arabie Saoudite, serait ciblé.

Le Real Madrid est reparti du stade Santiago Bernabeu samedi soir avec les trois points grâce à sa victoire écrasante sur Osasuna (4-0). Mais paradoxalement, le club espagnol a perdu gros. En l’espace de quelques minutes, la Casa Blanca a perdu trois joueurs sur blessure : Rodrygo, Lucas Vazquez et Eder Militao. Ce dernier est le moins bien loti. Déjà absent des pelouses entre août 2023 et mars 2024, Militao souffre d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit avec atteinte aux deux ménisques. Sa saison est d’ores et déjà terminée.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le message de Militao après sa blessure

Après la rencontre, Militao a publié un message sur les réseaux sociaux pour remercier les supporters du Real Madrid. « Merci à tous pour vos messages, votre amour et votre soutien ! Ce n’est qu’un combat de plus à gagner et je connais déjà le chemin du retour, abandonner ne fait pas partie de mon histoire » a-t-il lâché.

Laporte, prochaine cible du Real Madrid

Mais cette blessure va contraindre le Real Madrid à passer la vitesse supérieure dans le recrutement d’un défenseur central. Surtout que David Alaba tarde à faire son retour sur les pelouses. A en croire les informations de Marca, le club merengue aurait coché le nom d’Aymeric Laporte, valorisé 30M€ par Al-Nassr. Et selon Mario Cortegana, le joueur franco-espagnol pourrait bien prendre part au projet merengue. « C'est une signature possible ou impossible. Si Madrid et Laporte le veulent, il n'y aura aucun problème » a lâché le journaliste de The Athletic sur Youtube.