Mbappé - Real Madrid : Malaise confirmé !

Ce dimanche, Kylian Mbappé a ajouté un nouveau but à son compteur. L’attaquant de 26 ans a ouvert le score contre le Deportivo Alavés, et a ainsi participé à la victoire du Real Madrid (1-2). Mais sa nouvelle réalisation, son 26e cette saison, a néanmoins permis de confirmer un peu plus un problème chez les Merengue.
Une dépendance à Mbappé confirmée au Real Madrid ?
Comme le rapporte MARCA, le Real Madrid devient réellement dépendant de Kylian Mbappé. Son but ce dimanche a d’ailleurs conforté un peu plus l’idée d’un malaise dans le secteur offensif, où le capitaine de l’équipe de France est presque le seul à briller. Heureusement pour la Casa Blanca, l’international français n’a pas été le seul à trouver le chemin des filets.
Xabi Alonso rassuré pour son avenir ?
Cette victoire a d’ailleurs permis à Xabi Alonso de redresser légèrement la barre au Real Madrid. Le technicien espagnol était annoncé sur la sellette depuis plusieurs jours. La presse étrangère indiquait même que le match contre le Deportivo Alavés servait d’ultime examen. Le coach de 44 ans s’est rassuré.