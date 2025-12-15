Mbappé - Real Madrid : Malaise confirmé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a de nouveau trouvé le chemin des filets ce dimanche avec le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a participé à la victoire sur la pelouse du Deportivo Alavés (1-2). Son nouveau but a néanmoins confirmé un peu plus le malaise et la dépendance à l’attaquant de 26 ans chez les Merengue.

Ce dimanche, Kylian Mbappé a ajouté un nouveau but à son compteur. L’attaquant de 26 ans a ouvert le score contre le Deportivo Alavés, et a ainsi participé à la victoire du Real Madrid (1-2). Mais sa nouvelle réalisation, son 26e cette saison, a néanmoins permis de confirmer un peu plus un problème chez les Merengue.

Une dépendance à Mbappé confirmée au Real Madrid ? Comme le rapporte MARCA, le Real Madrid devient réellement dépendant de Kylian Mbappé. Son but ce dimanche a d’ailleurs conforté un peu plus l’idée d’un malaise dans le secteur offensif, où le capitaine de l’équipe de France est presque le seul à briller. Heureusement pour la Casa Blanca, l’international français n’a pas été le seul à trouver le chemin des filets.