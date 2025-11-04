Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole annonce la fin

Pierrick Levallet

Irrésistible depuis le début de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé aura très certainement envie de prendre sa revanche ce mardi soir contre Liverpool. L’exercice passé, l’attaquant de 26 ans était totalement passé à côté du choc face aux Reds. Sa prestation avait d’ailleurs confirmé une décision claire chez les Merengue.

Kylian Mbappé est en feu depuis le début de saison avec le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France rayonne à la pointe du onze de Xabi Alonso. Ses statistiques parlent pour lui : 18 buts en 14 rencontres toutes compétitions confondues. Au sommet de sa forme, l’attaquant de 26 ans va donc très certainement aborder la rencontre de ce mardi contre Liverpool avec un esprit revanchard.

Liverpool a scellé le destin de Mbappé dans l'axe La saison dernière, Kylian Mbappé était en effet totalement passé à côté du choc face aux Reds. Aligné sur le côté gauche, l’ancien du PSG avait été impuissant. Sa performance désastreuse avait d’ailleurs dissipé les doutes au sein du staff technique du Real Madrid concernant le titulaire sur cette aile comme le rapporte MARCA.