Vinicius Jr - Real Madrid : Il annonce la fin

Vinicius Jr a fait polémique en Espagne ces derniers jours après sa colère au moment de quitter la pelouse du Santiago-Bernabéu face au FC Barcelone le 26 octobre dernier. Alors que le Brésilien s’est excusé sur les réseaux sociaux, Dean Huijsen souhaite de son côté tourner la page, estimant l’affaire exagérée.
Critiqué pour son attitude par la presse espagnole, Vinicius Jr a présenté ses excuses. L’international brésilien a pris la parole après son coup de sang contre Xabi Alonso, l’entraîneur du Real Madrid, qui avait décidé de le remplacer durant le Clasico face au Real Madrid. Un incident qui avait fait les gros titres de l’autre côté des Pyrénées.
Les excuses de Vinicius Jr
« Aujourd’hui, je tiens à présenter mes excuses à tous les supporters du Real Madrid pour ma réaction lorsque j’ai été remplacé lors du Clásico. Comme je l’ai déjà fait en personne lors de l’entraînement d’aujourd’hui, je tiens également à présenter à nouveau mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président », avait déclaré Vinicius Jr sur ses réseaux sociaux. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Dean Huijsen souhaite tourner la page et mettre fin à la polémique.
« Vous avez fait tout un foin… »
« La presse en a beaucoup parlé et vous avez fait tout un foin pour quelque chose qui n'était pas si grave, a confié le défenseur espagnol avant le choc face à Liverpool ce mardi, rapporté par Real-France. Il s'est excusé, ce qui me semble juste. Ce genre de choses arrive dans le football. »