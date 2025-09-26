Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole annonce la fin !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a affiché sa nette supériorité ce mardi sur la pelouse de Levante (1-4). Kylian Mbappé et Vinicius Jr se sont notamment montrés à leur avantage. Le Brésilien a ainsi dissipé le malaise qui s’était installé autour de lui, mettant par la même occasion fin au débat sur sa place de titulaire dans le onze de Xabi Alonso.

Et de sept ! Ce mardi, le Real Madrid a remporté sa septième victoire en autant de rencontres depuis le début de saison en s’imposant sur la pelouse de Levante (1-4). Le club madrilène a notamment pu compter sur un grand Kylian Mbappé, auteur d’un nouveau doublé et faisant grimper son compteur à 9 buts toutes compétitions confondues.

Malaise entre Mbappé et Vinicius Jr au Real Madrid ? Mais le Français n’est pas le seul à avoir brillé. Vinicius Jr s’est également montré à son avantage contre Levante. Le Brésilien ne faisait pas vraiment l’unanimité auprès de Xabi Alonso jusqu’à présent. L’international auriverde vivait d’ailleurs en plein malaise, puisqu’il estimait avoir perdu injustement son statut au profit de Kylian Mbappé.