Mbappé - Real Madrid : Clash confirmé !

Pierrick Levallet

Au Real Madrid, les tensions montent malgré la victoire contre le FC Barcelone ce dimanche (2-1). Vinicius Jr vivrait plutôt mal sa situation chez les Merengue. Le Brésilien n’a pas accepté d’être remplacé face aux Blaugrana. Son malaise confirmerait d’ailleurs le fait qu’il digère de moins en moins d’être dans l’ombre de Kylian Mbappé.

Les tensions grandissent au Real Madrid autour de Vinicius Jr. Ce dimanche, le Brésilien a laissé éclater sa colère après avoir été remplacé contre le FC Barcelone. L’ailier de 25 ans accepte de moins en moins la gestion de son temps de jeu établie par Xabi Alonso. Son malaise confirmerait même une chose chez les Merengue.

Vinicius Jr ne digère plus d'être dans l'ombre de Mbappé Comme le rapporte SPORT, la situation lors du Clasico a démontré que Vinicius Jr acceptait de moins en moins d’être le premier remplacé dans la ligne d’attaque. L’international auriverde, dans l’ombre de Kylian Mbappé, estime ne pas être jugé à sa juste valeur. La star de 25 ans en aurait assez.