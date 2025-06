Mbappé : L'incroyable transformation physique !

Axel Cornic

Le Real Madrid a débuté son Mondial des clubs par un match nul, face au club saoudien d’Al Hilal (1-1). Kylian Mbappé n’était pas là, puisqu’il a été atteint par une gastro-entérite aiguë. Il ne devrait pas non plus être présent pour le deuxième match de poule contre Pachuca, vraisemblablement jugé trop juste.

C’est la grande fête du football aux Etats-Unis, avec la toute nouvelle formule du Mondial des clubs. Les absents sont toutefois nombreux après une très longue saison et pour le moment, on n’a pas vu un certain Kylian Mbappé. Ce dernier était absent pour le match du Real Madrid et vraisemblablement, il faudra prendre son mal en patience pour le revoir.

Mbappé de retour face à Salzbourg ? D’après les informations de AS, le Français ne devrait être de retour que pour le troisième match de poule, soit le 27 juin prochain contre le RC Salzbourg. Il aurait d’ores et déjà repris un entrainement individuel et devrait donc monter en puissance au fil des prochains jours pour essayer d’enfin faire son retour à la compétition.