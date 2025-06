Mbappé : Le Real Madrid tient son remplaçant, c’est une surprise !

L’effectif du Real Madrid est loin d’être complet. Il manque un numéro 9 de métier au club madrilène, qui pourrait être capable de suppléer Kylian Mbappé en cas de besoin et d’apporter de la diversité dans le jeu. Et dans cette optique, les Merengue tiendraient peut-être le profil idéal pour remplir cette mission.

Cette saison a montré que le Real Madrid avait des lacunes évidentes à certains postes. Le club madrilène manquait de solutions en défense et au milieu de terrain après le départ à la retraite de Toni Kroos . De ce fait, les Merengue ont recruté Dean Huijsen , Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono cet été. Mais un autre profil a fait défaut à la Casa Blanca.

Xabi Alonso a trouvé son remplaçant ?

Comme le rapporte MARCA, Gonzalo Garcia serait un prétendant sérieux pour occuper ce poste la saison prochaine. Titulaire en l’absence de Kylian Mbappé et Endrick contre Al-Hilal en Coupe du monde des clubs, l’attaquant de 21 ans a convaincu Xabi Alonso par sa mentalité. Issu du centre de formation, Gonzalo Garcia a créé la surprise, et pourrait continuer à le faire si l’entraîneur du Real Madrid lui accorde de plus en plus de temps de jeu. À suivre...