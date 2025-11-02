Mbappé : Le moment gênant en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Élu Soulier d'Or européen la saison dernière, Kylian Mbappé a eu le droit à une cérémonie en grande pompe organisée par le Real Madrid pour lui remettre sa récompense. Une situation très gênante selon Walid Acherchour qui estime que le club merengue en fait trop.

Auteur d'une première saison très aboutie sur le plan personnel au Real Madrid, Kylian Mbappé a remporté le Soulier d'Or européen. Un trophée qui a été remis à l'attaquant français lors d'une grande cérémonie organisée par le club merengue. Mais pour Walid Acherchour, c'était clairement exagéré et gênant.

Acherchour très gêné par la cérémonie du Soulier d'Or pour Mbappé « De qui on se moque avec cette cérémonie ? J’ai vu les images, et j’étais gêné. C’est quoi franchement, pour un Soulier d’Or qui normalement ne devrait pas être le sien », pose-t-il d’emblée au micro de l’After Foot sur RMC avant d’en rajouter une couche sur la cérémonie mettant en avant le Soulier d’Or de Kylian Mbappé.