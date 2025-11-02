Mbappé : Le moment gênant en public !

Élu Soulier d'Or européen la saison dernière, Kylian Mbappé a eu le droit à une cérémonie en grande pompe organisée par le Real Madrid pour lui remettre sa récompense. Une situation très gênante selon Walid Acherchour qui estime que le club merengue en fait trop.
Auteur d'une première saison très aboutie sur le plan personnel au Real Madrid, Kylian Mbappé a remporté le Soulier d'Or européen. Un trophée qui a été remis à l'attaquant français lors d'une grande cérémonie organisée par le club merengue. Mais pour Walid Acherchour, c'était clairement exagéré et gênant.
Acherchour très gêné par la cérémonie du Soulier d'Or pour Mbappé
« De qui on se moque avec cette cérémonie ? J’ai vu les images, et j’étais gêné. C’est quoi franchement, pour un Soulier d’Or qui normalement ne devrait pas être le sien », pose-t-il d’emblée au micro de l’After Foot sur RMC avant d’en rajouter une couche sur la cérémonie mettant en avant le Soulier d’Or de Kylian Mbappé.
«Pour moi, ça fait pitié»
« Je n’ai rien contre Kylian Mbappé. Mais dans un club comme le Real Madrid qui a gagné des distinctions individuelles et collectives exceptionnelles, et après une saison durant laquelle ils se sont fait tourner par Arsenal, le PSG, le Barça, ils mettent en avant une distinction individuelle. Pour le football, c’est dramatique (...) Un peu de décence, tu es le Real Madrid, le plus grand club du monde. Pour moi, ça fait pitié. C’est mesquin. Ils ne vont pas au Ballon d’Or, mais là, ils se font leur petite cérémonie. C’est dramatique, on se moque du football. Il manquait que le défilé après », ajoute Walid Acherchour.