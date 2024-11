Mbappé : Le gros coup de pression du Real Madrid

Pierrick Levallet

Le rêve de Kylian Mbappé est peu à peu en train de virer au cauchemar. Le Français n’évolue toujours pas à son meilleur niveau au Real Madrid et commencerait même à désespérer. L’attaquant de 25 ans se sentirait sous pression. La direction madrilène aurait donc chargé Carlo Ancelotti de trouver rapidement une solution.

La détresse de Kylian Mbappé commence à se faire sentir au Real Madrid. Arrivé libre en provenance du PSG, l’international français était particulièrement attendu par les supporters madrilènes. Mais ses premiers mois sont plutôt décevants. Auteur de 8 buts en 16 matchs, le champion du monde 2018 est très loin de ses standards habituels.

Le Real Madrid réclame une solution pour Mbappé

Kylian Mbappé, qui n’a plus marqué depuis le 19 octobre dernier, commencerait donc à désespérer. Son niveau actuel l’inquiéterait de plus en plus, lui qui se sent particulièrement observé depuis le début de saison. La direction du Real Madrid maintiendrait malgré tout sa confiance en l’attaquant de 25 ans, qui n’y arrive pas au poste de numéro 9. Les Merengue auraient ainsi mis la pression à Carlo Ancelotti pour qu’il trouve une solution rapidement comme le rapporte MARCA.

Vinicius Jr, Mbappé... Nouveau casse-tête pour Ancelotti ?

Kylian Mbappé préfère évoluer sur le côté gauche. Il a d’ailleurs montré une partie de ce qu’il pouvait faire en partant de l’aile lors d’une action contre Osasuna ce samedi. Problème, Vinicius Jr est intouchable à ce poste au Real Madrid. Un véritable casse-tête se pose donc pour Carlo Ancelotti, qui pourrait se retrouver menacé pour son avenir s’il ne résout pas le souci. À suivre...