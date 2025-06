Mbappé : Le coup dur est confirmé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Double buteur avec l’équipe de France lors de la phase finale de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé espérait sans doute rapidement retrouver le chemin des filets avec le Real Madrid. Mais alors que le club madrilène entame sa campagne de Coupe du monde des Clubs ce mercredi soir, le Français ne sera pas titularisé.

Mbappé sur le banc

En effet, depuis quelques jours, l’attaquant français est fiévreux. « Kylian allait un peu mieux ce matin, mais il valait mieux ne pas s’entraîner à cause de la chaleur. On verra comment il évolue. Nous verrons comment Mbappé se sent demain. Nous l'attendrons jusqu'à la dernière minute », déclarait Xabi Alonso en conférence de presse ce mardi avant ce premier match d’ouverture. Finalement, le numéro 9 madrilène n’est pas assez remis et ne va pas jouer la rencontre, lui qui n'est même pas présent sur le banc.