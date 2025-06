Kylian Mbappé : Son projet fou révélé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Carton plein pour Ousmane Dembélé avec le PSG. De plus, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a été un joueur indispensable pour Luis Enrique sur la seconde partie de saison où il a fait preuve d’un réalisme fou. De quoi le propulser en haut des débats pour le Ballon d’or. Mais son ami Kylian Mbappé y croit dur comme fer malgré le manque de trophées phares au Real Madrid.

Et si Kylian Mbappé privait Ousmane Dembélé du Ballon d’or 2025. Au vu de l’impact de l’attaquant français au sein du collectif du PSG, les trophées remportés et son influence, il ne devrait pas y avoir de débat. Cependant, le capitaine de l’équipe de France a empilé les buts avec le Real Madrid cette saison et dispute lui aussi la Coupe du monde des clubs. Malgré l’absence de titres majeurs de la Casa Blanca cette saison, Mbappé a annoncé la couleur concernant ses ambitions pour le Ballon d’or. « Le Ballon d’or, c’est en septembre, et il se passera beaucoup de choses d’ici là ».

«Pour lui, ce n’est pas mort» Nabil Djellit était présent ce mercredi sur le plateau du Winamax FC. Aux yeux du journaliste, Kylian Mbappé n’a en effet pas du tout fait une croix sur ses chances pour le Ballon d’or 2025 bien qu’Ousmane Dembélé et Lamine Yamal aient une longueur d’avance importante. « Pour lui, ce n’est pas mort. Il va se taper jusqu’au bout et effectivement ça passe par de grosses performances dans cette compétition. S’il marche sur la compet, que tu le veuilles ou non, que t’estimes qu’il ne le mérite pas, son nom va remonter à la surface ».

«Il se dit qu’il tient la corde et qu’il peut les coiffer sur le poteau en étant énorme» La cause ? Le fait que les débats restent ouverts pour la course au Ballon d’or. « Dans une année où ça reste ouvert pour plein de paramètres où il n’y en a pas un qui paraît au-dessus des autres comme à l’époque où tu avais (Lionel) Messi et (Cristiano) Ronaldo, c’est comme au Tour de France. Il se dit qu’il tient la corde qu’il est en embuscade et qu’on ne sait jamais et qu’il peut les coiffer sur le poteau en étant énorme. Lui, il a le droit de le penser ».