Mbappé, le clash : Ça pète en direct !

Pointé du doigt dans sa gestion du SM Caen dont il est propriétaire depuis l’été dernier et qui a acté sa relégation en National, l’entourage de Kylian Mbappé répond a répondu aux détracteurs par le biais de sa mère, Fayza Lamari. Et Daniel Riolo l’a sèchement taclée en direct sur RMC Sport.

Récemment interrogé dans Ici Normandie, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, répondait aux attaques liées à la gestion du SM Caen et à la descente du club en National : « Je me souviens d'avoir dit à Kylian humblement qu'on ne nous méritait pas et qu'on mettait notre argent et qu'il fallait savoir partir quand on n'était pas désiré. Kylian n'a pas voulu, Ziad (Hammoud) n'a pas voulu. Ils m'ont convaincue du contraire », indique la mère de Mbappé, qui n’accepte pas les attaques contre sa famille, propriétaire du club normand depuis l’été dernier.

« Complètement à côté de la plaque »

En en direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas hésité à clasher Fayza Lamari pour ses propos : « Sa phrase je la trouve complètement à côté de la plaque. Mais s'ils décident de rester, ok ils ont un club à eux, mais ce club vient de descendre en National. C'est quoi le projet en fait ? C'est toujours de garder un président qui vit à Madrid parce qu'il s'occupe des affaires du fils ? Il n'est pas là, il est à Madrid, il s'occupe de la société de Kylian. Ça ne peut pas fonctionner comme ça », lâche l’éditorialiste de RMC.

« Tout a été fait à l’envers »

« La maman Mbappé ne peut pas arriver en disant on nous mérite pas. Pour l'instant, c'est Caen qui ne mérite pas d'être traité de cette façon. On ne peut pas dire que tu as bien géré le club. Tout a été fait à l'envers. Je ne comprends pas », persiste Riolo, visiblement remonté contre le clan Mbappé.