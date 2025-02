Mbappé, le calvaire est confirmé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé s'est déjà exprimé longuement à ce sujet, mais les sorties les plus anodines de la vie quotidienne lui sont devenues impossible à cause de sa notoriété. Impossible pour la star du Real Madrid et de l'équipe de France de pouvoir aller, par exemple, acheter tranquillement sa baguette à la boulangerie. Et Jamel Debbouze confirme ce calvaire pour Mbappé.

Ej janvier 2024, dans une édition de l'émission Envoyé Spécial qui lui était entièrement consacrée, Kylian Mbappé lâchait de drôles de confidences sur ce qu'était devenue son quotidien avec sa notoriété mondiale : « La dernière fois que je suis allé chercher du pain ? Je sais même plus, je sais même plus, ce sont des choses qui sont tellement simples et qui étaient des corvées quand j'étais petit, quand mon père me disait : 'va chercher ça'. Je paierais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses, qui ressemblent à rien pour la plupart des gens », indiquait l'ancienne star du PSG, qui évolue désormais au Real Madrid. Et l'un de ses proches confirme ce calvaire.

Jamel Debbouze se lâche sur Mbappé

Interrogé au micro du Canal Football Club, Jamel Debbouze a affirmé qu'il n'échangerait pas sa vie avec celle de Kylian Mbappé : « Non, sans hésitation. Je trouve cette sensation de faire lever 80000 personnes comme un seul homme incroyable, mais la pression physique et psychologique est telle que ça pourrait me détourner de ma passion. On ne critique pas ma famille tous les dimanches, tous mes faits et gestes, on ne m'attaque pas personnellement. C'est difficile, il faut être fort psychologiquement et pour l'entourage c'est compliqué », assure l'humoriste, qui aurait du mal à supporter la pression permanente comme le subit l'attaquant du Real Madrid.

« Je peux aller dans une boulangerie , pas Kylian »

Et Jamel Debbouze poursuit en reprenant justement ce fameux exemple de la baguette de pain : « Je peux aller dans une boulangerie m'acheter une demi-baguette, pas Kylian », ironise l'acteur, qui confirme donc la quotidien pas forcément évident de Mbappé, reconnu à sa moindre sortie dans la rue.