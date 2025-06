Mbappé : La relation qui fait vibrer le Real Madrid !

Kylian Mbappé va avoir du renfort la saison prochaine. Le Real Madrid s’est déjà montré très actif sur le mercato en bouclant trois transferts, dont celui de Franco Mastantuono. Ce deal reflète à merveille la relation entre le club madrilène et River Plate. Les Merengue estiment d’ailleurs qu’elle s’exprimera sur le terrain entre le joueur de 17 ans et l’international français.

Après une saison globalement décevante, le Real Madrid a décidé de régler ses problèmes en recrutant sur le mercato. Les Merengue ont déjà mis la main sur Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen , et ont officialisé le transfert de Franco Mastantuono il y a quelques jours. La Casa Blanca a déboursé la coquette somme de 45M€ pour le milieu offensif de 17 ans.

Le Real Madrid jubile pour la relation Mbappé - Mastantuono

Et comme le rapporte MARCA, ce transfert reflète la relation très étroite entre le Real Madrid et River Plate. Au sein du club madrilène, on est d’ailleurs persuadé que cette entente s’exprimera sur le terrain à travers Franco Mastantuono et Kylian Mbappé. Le Real Madrid en serait particulièrement ravi.