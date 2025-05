Mbappé «ennemi public numéro 1 en France», les raisons dévoilées !  

Longtemps adulé en France, Kylian Mbappé connait depuis plusieurs mois désormais une énorme baisse de sa cote de popularité dans l’Hexagone. Le désamour à l’encontre du joueur du Real Madrid se fait de plus en plus important. Mais comment expliquer cette tendance ? Pierre Ménès a apporté certaines réponses concernant la dégringolade de Mbappé.

Grâce à son titre de champion du monde remporté en 2018 puis ses performances lors du Mondial 2022, Kylian Mbappé était l’un des chouchous du public français et aimé de tous. Mais voilà qu’en l’espace de quelques mois, ça a été la dégringolade et ce statut a complètement évolué pour celui qui a quitté le PSG pour le Real Madrid l’été dernier. En effet, la cote de popularité du Français a chuté auprès de ses compatriotes. Désormais, Mbappé est de plus en plus détesté dans l’Hexagone et il y a des explications à tout cela…