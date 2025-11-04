Mbappé - Cristiano Ronaldo : Le nouveau coup légendaire ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner cette saison. Le capitaine de l’équipe de France est en feu avec le Real Madrid. L’ancien du PSG est en train de marcher dans les pas d’un certain Cristiano Ronaldo. Il pourrait d’ailleurs être amené à battre un record du quintuple Ballon d’Or s’il continue sur sa lancée.

Cette saison, Kylian Mbappé est en feu avec le Real Madrid. Auteur de 13 buts en 11 rencontres de championnat, le capitaine de l’équipe de France est irrésistible sous les ordres de Xabi Alonso. L’ancien du PSG est d’ailleurs en train de marcher peu à peu dans les pas de son idole de jeunesse : Cristiano Ronaldo.

Mbappé marche dans les pas de Cristiano Ronaldo au Real Madrid Comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé est probablement dans la meilleure forme de sa carrière. L’attaquant de 26 ans est la référence absolue au sein de l’attaque du Real Madrid. Il faut dire que sa moyenne de plus d’un but par match parle pour lui. À la manière de Cristiano Ronaldo, le champion du monde flambe chez les Merengue.