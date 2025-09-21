Mbappé : Bagarre confirmée au Real Madrid !

Pierrick Levallet

En seulement une saison, Kylian Mbappé s’est imposé comme la grande star du Real Madrid. Par la même occasion, le capitaine de l’équipe de France a relégué Vinicius Jr à un rôle plus secondaire. L’ailier de 25 ans est désormais obligé de se battre pour garder sa place dans le onze de Xabi Alonso.

Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps avant de s’imposer comme la grande star du Real Madrid. Auteur de 44 buts lors de sa première saison, l’attaquant de 26 ans a prouvé qu’il méritait ce statut. Florentino Pérez en a alors fait le nouveau visage du projet sportif, au grand détriment d’un certain Vinicius Jr.

Vinicius Jr en concurrence avec Rodrygo au Real Madrid L’international auriverde a en effet été relégué à un rôle plus secondaire chez les Merengue depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. Xabi Alonso compte moins sur le Brésilien que sur le capitaine de l’équipe de France. L’ailier de 25 ans a d’ailleurs été placé en concurrence avec Rodrygo. Et la tendance semble se confirmer au sein de la Casa Blanca.