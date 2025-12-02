Mbappé abandonné : La terrible annonce...

En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a toutefois été critiqué malgré son rendement impressionnant. Une situation que regrette Pierre Ménès qui estime que l'attaquant français est beaucoup trop esseulé au Real Madrid où il est abandonné par les autres stars.
Après une première saison d'adaptation, Kylian Mbappé semble avoir retrouver son meilleur niveau et empile les buts avec le Real Madrid. Cependant, la saison du club merengue est loin de répondre aux attentes. Et pour cause, Pierre Ménès assure que l'ancien attaquant du PSG est trop esseulé et abandonné par les autres stars du Real Madrid.
Pierre Ménès monte au créneau pour Mbappé
« Il n'y a pas eu ce recrutement au milieu de terrain qui fait la différence. Et, il faut appeler un chat un chat, Bellingham se fout de la gueule du monde. Il n'y a d'ailleurs pas qu'au Real puisqu'il a aussi des problèmes avec Tuchel (le sélectionneur de l'Angleterre, NDLR) », assure-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.
«Mbappé est tout seul»
« Vinicius, un coup c'est bien, un coup c'est catastrophique. Donc Mbappé est tout seul. Il se bat, il met des buts et en plus on trouve le moyen de lui reprocher. Il n'est pas bon, c'est parce qu'il est surfait, il met 4 buts on dit que les autres ne marquent pas. Donc en parlant de ce postulat de départ, il a toujours tort sur tout », ajoute Pierre Ménès.