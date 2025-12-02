Mbappé abandonné : La terrible annonce...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a toutefois été critiqué malgré son rendement impressionnant. Une situation que regrette Pierre Ménès qui estime que l'attaquant français est beaucoup trop esseulé au Real Madrid où il est abandonné par les autres stars.

Après une première saison d'adaptation, Kylian Mbappé semble avoir retrouver son meilleur niveau et empile les buts avec le Real Madrid. Cependant, la saison du club merengue est loin de répondre aux attentes. Et pour cause, Pierre Ménès assure que l'ancien attaquant du PSG est trop esseulé et abandonné par les autres stars du Real Madrid.

Pierre Ménès monte au créneau pour Mbappé « Il n'y a pas eu ce recrutement au milieu de terrain qui fait la différence. Et, il faut appeler un chat un chat, Bellingham se fout de la gueule du monde. Il n'y a d'ailleurs pas qu'au Real puisqu'il a aussi des problèmes avec Tuchel (le sélectionneur de l'Angleterre, NDLR) », assure-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.