Le vestiaire du Real Madrid fait une annonce, Zidane jubile !

Thomas Bourseau

Le contrat de Carlo Ancelotti touche à sa fin au Real Madrid et le club merengue n’aurait pas encore décidé de remédier à cette situation. En outre, les internationaux brésiliens de la Casa Blanca militeraient pour voir Ancelotti devenir leur sélectionneur. De quoi faire exulter Zinedine Zidane en quête du poste de coach du Real Madrid ?

Carlo Ancelotti est entré dans l’ultime année de son contrat au Real Madrid. Et comme il l’a fait savoir à plusieurs reprises lors de divers points presse, le technicien italien est prêt à rempiler au club merengue la saison prochaine.

Le Real Madrid n’a pas bougé, le Brésil attend Ancelotti

Mais pour ce faire, il faudrait déjà bénéficier d’une offre de prolongation de contrat. Ce qui n’est pas le cas selon The Athletic actuellement. Malgré le fait que Florentino Pérez soit emballé par l’idée de continuer l’aventure avec Carlo Ancelotti, ce dernier n’aurait pas été formellement approché avec une proposition contractuelle. En parallèle, la fédération brésilienne aimerait faire de lui son sélectionneur dès la fin de la saison pour la Seleçao .

Les Brésiliens du Real Madrid font un appel du pied à Ancelotti, la chance de Zidane ?