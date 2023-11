Le Real Madrid a un problème avec sa nouvelle star

Hugo Chirossel

De nouveau buteur et passeur décisif mercredi soir lors de la victoire face à Naples (4-2), Jude Bellingham a déjà conquis le Real Madrid. Arrivé l’été dernier en provenance du Borussia Dortmund, l’international anglais fait l’unanimité au sein de la Casa Blanca. Cependant, les Merengue vont bientôt avoir un problème à régler avec le milieu de 20 ans.

Une adaptation express. Après trois saisons passées au Borussia Dortmund, Jude Bellingham a pris la direction du Real Madrid l’été dernier, dans le cadre d’une opération estimée à 100M€. Le milieu de terrain âgé de 20 ans s’est engagé jusqu’en juin 2029 et ses premiers mois sont un véritable succès. Auteur de 15 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, Jude Bellingham s’est imposé comme la nouvelle star du Real Madrid.

Transfert à 100M€ pour le PSG ? Il interpelle le Real Madrid https://t.co/yqQg0T2dWK pic.twitter.com/Zkfnnp6S8x — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Bellingham a toujours un problème à l’épaule

Ce qu’il a encore démontré mercredi soir, lors de la réception de Naples en Ligue des champions (4-2). Auteur du deuxième but du Real Madrid, Jude Bellingham a également offert le quatrième sur un plateau à son coéquipier Joselu. Un apport très important dans une période où les blessures ne cessent de s’accumuler au sein de la Casa Blanca . Cependant, Jude Bellingham est lui aussi diminué et le Real Madrid pourrait bientôt avoir un problème à régler avec l’international anglais.

Une opération inévitable ?