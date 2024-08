Le Real Madrid a pris sa décision pour Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé défendra les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, ayant rejoint le club merengue librement et gratuitement. Si Carlo Ancelotti faisait jouer son équipe en 4-4-2 la saison dernière, il devrait opter pour un 4-3-3 en 2024-2025.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a fait le plus grand bonheur du club parisien pendant sept saisons. Malheureusement pour l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi, la star de 25 ans a décidé de claquer la porte du Parc des Princes lors de ce mercato. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Et alors qu'il vient d'accueillir son nouveau numéro 9, Carlo Ancelotti sait déjà dans quelle position il va le faire évoluer lors du prochain exercice.

Mbappé va jouer en pointe au Real Madrid

Selon les informations d'Ok Diario, Carlo Ancelotti a déjà tout prévu avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Alors qu'il a perdu Toni Kroos et qu'il a récupéré l'ancienne star du PSG, le coach du Real Madrid a décidé de changer de dispositif tactique. Après avoir mis en place un 4-4-2 la saison dernière, Carlo Ancelotti va organiser son équipe en 4-3-3. Positionné en numéro 10 lors de sa première année au Real Madrid, Jude Bellingham va descendre d'un cran pour prendre la place de Toni Kroos en tant que relayeur. Et aux avant-postes, Rodrygo et Vinicius Junior occuperont les ailes - le premier à droite et le second à gauche - tandis que Kylian Mbappé sera aligné en pointe. Reste à savoir si le capitaine de l'équipe de France sera épanoui à ce poste.

Le retour du pivot gang de Mbappé ?

Pour rappel, Kylian Mbappé n'a pas caché qu'il n'aimait pas évoluer en tant qu'avant-centre sous la houlette de Christophe Galtier, et ce, alors qu'il était entouré par Neymar et Lionel Messi au PSG. D'ailleurs, l'ancien numéro 7 parisien avait manifesté sa frustration en utilisant le terme « pivot gang » sur les réseaux sociaux. Carlo Ancelotti trouvera-t-il le bon équilibre pour combler Kylian Mbappé ? Affaire à suivre...