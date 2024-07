Le Real Madrid a fixé une condition pour Mbappé

Amadou Diawara

Lors de la première journée de la phase de groupes de l'Euro 2024, Kylian Mbappé s'est fracturé le nez. Présenté au Real Madrid ce mardi, le numéro 9 merengue a passé une visite médicale avec les médecins de son nouveau club, qui estiment qu'il n'a pas besoin de se faire opérer dans l'immédiat. Et à moins d'une anomalie lors des prochains tests, Kylian Mbappé devrait reprendre l'entrainement sans masque et sans intervention chirurgicale après ses vacances.

Convoqué par Didier Deschamps pour l'Euro 2024, Kylian Mbappé s'est blessé dès le premier match de l'équipe de France. En effet, le capitaine et numéro 10 des Bleus a été victime d'une fracture du nez à la suite d'un duel aérien avec l'Autrichien Kevin Danso. Ayant évité l'opération, Kylian Mbappé a été contraint de porter un masque de protection pour la suite de la compétition. Et ce n'est que lors de la demi-finale contre l'Espagne que le protégé de Didier Deschamps a pu jouer à visage découvert.

Mbappé ne va pas se faire opérer

Présenté par le Real Madrid ce mardi, Kylian Mbappé a passé une visite médicale juste avant ce grand événement. Et les médecins du club merengue ont estimé qu'il n'avait pas besoin de se faire opérer dans l'immédiat. D'après Marca, une intervention chirurgicale serait exclue pour Kylian Mbappé, victime d'une fracture du nez. Ainsi, à moins d'une anomalie lors de ses tests réguliers, le numéro 9 du Real Madrid devrait s'entrainer avec ses nouveaux coéquipiers sans masque et sans opération après ses vacances. Autant d'informations confirmées par AS.

Le Real Madrid va surveiller l'état de Mbappé

D'après AS, le nez de Kylian Mbappé n'aura pas besoin d'être opéré. Toutefois, le Real Madrid va surveiller régulièrement la zone, et ce, avec la plus grande attention. A en croire le média espagnol, ce type de blessure se résorbe généralement en quatre semaines. Et à en croire les examens du Real Madrid, Kylian Mbappé serait dans les temps, même s'il est judicieux de rester prudent et vigilant.