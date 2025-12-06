Le nouveau Cristiano Ronaldo au Real Madrid, il va signer un coup historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a peut-être trouvé son successeur. Auteur d’un début de saison sensationnel, Kylian Mbappé se trouve dans la zone statistique du Portugais. Pour l’entraîneur Xabi Alonso, qui a côtoyé CR7 en tant que joueur, estime que le numéro 10 va marquer l’histoire comme le quintuple Ballon d’Or avant lui.

Une légende est née. Après une première saison intéressante, Kylian Mbappé est en train de tout casser avec le Real Madrid. Meilleur buteur en Liga mais aussi en Ligue des Champions, l’ancien attaquant du PSG a définitivement conquis les supporters merengue, lui qui a rejoint le club en 2024. Désormais, ces derniers n’hésitent plus à faire de Mbappé le digne successeur de Cristiano Ronaldo.

« Il est en passe d'entrer dans l'histoire du Real Madrid, tout comme Cristiano » Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Xabi Alonso valide. « Il est en passe d'entrer dans l'histoire du Real Madrid, tout comme Cristiano (Ronaldo) l'a fait, grâce à son importance au sein de l'équipe, à l'ambition qu'il dégage et aux buts qu'il marque. Le quotidien avec lui est très agréable », a ainsi confié l’ancien milieu de terrain, désormais sur le banc du Real Madrid, avant de poursuivre.