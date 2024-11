L’annonce du Real Madrid qui va ravir Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On le sait plus à l’aise sur le couloir gauche, Kylian Mbappé a pourtant évolué principalement dans l’axe avec le Real Madrid depuis le début de la saison. Une tendance qui pourrait bien évoluer à l’avenir. Profitant de l’absence de Vinicius Jr, le Français a retrouvé sa position préférentielle et il pourrait y rester selon les dires de Carlo Ancelotti.

Avec l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, une question s’est immédiatement posée. Qui jouerait dans le couloir gauche ? Cette position est également la préférée de Vinicius Jr et jusqu’à présent, le Brésilien semblait intouchable. Mais voilà que la réflexion de Carlo Ancelotti est en train d’évoluer. Ayant retrouvé le couloir gauche depuis peu, Mbappé pourrait y rester tandis que Vinicius Jr pourrait lui prendre place dans l’axe.

Vinicius Jr dans l’axe et Mbappé à gauche ?

C’est en tout cas ce qu’a expliqué Carlo Ancelotti en conférence de presse ce samedi. En effet, l’entraîneur du Real Madrid a expliqué à propos de Kylian Mbappé et Vinicius Jr : « Mbappé est plus habitué à jouer dans l’axe ou à gauche. Vinicius est moins habitué à jouer dans l’axe, mais il est en train de se rendre compte qu’en jouant dans l’axe, il est très dangereux ». De quoi certainement ravir le Français.

« Le problème de Mbappé est le problème que nous avons tous »

Par ailleurs, devant les journalistes, Carlo Ancelotti a évoqué les problèmes actuels de Kylian Mbappé. L’entraîneur du Real Madrid a alors confié : « Le problème de Mbappé est le problème que nous avons tous. L'idée est d'essayer de faire ressortir notre meilleure version, de lui, de moi, des autres joueurs. Le problème, c'est une équipe qui, pour l'instant, a été capable d'avoir de la continuité dans la saison et de donner le meilleur d'elle-même. Ce n'est pas le problème d'un joueur, c'est le problème de chacun d'entre nous. Nous ne considérons pas qu'il s'agit d'un problème individuel pour un joueur qui, entre autres choses, est nouveau ici, s'adapte, a marqué huit buts, a participé au jeu offensif avec des passes décisives... Nous pouvons tous faire mieux ».