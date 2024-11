Mbappé : Le Real Madrid lâche une grande annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé ne s'est pas du tout rassuré lors du déplacement à Liverpool. Bien au contraire même. L'ancien attaquant du PSG a raté un penalty et a livré une prestation plus que mitigée. Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur la situation de son joueur et assure que le problème vient de l'équipe, et pas seulement de Kylian Mbappé.

Arrivé libre cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé est loin de répondre aux attentes suscitées par sa signature. En effet, l'ancien attaquant du PSG enchaîne les prestations décevantes comme celle à Liverpool mercredi soir lors de laquelle il a raté un penalty. Présent en conférence en marge du match de Liga contre Getafe, Carlo Ancelotti a toutefois tenu à défendre son attaquant.

Ancelotti monte au créneau pour Mbappé

« Le problème de Mbappé est le problème que nous avons tous. L'idée est d'essayer de faire ressortir notre meilleure version, de lui, de moi, des autres joueurs. Le problème, c'est une équipe qui, pour l'instant, a été capable d'avoir de la continuité dans la saison et de donner le meilleur d'elle-même. Ce n'est pas le problème d'un joueur, c'est le problème de chacun d'entre nous. Nous ne considérons pas qu'il s'agit d'un problème individuel pour un joueur qui, entre autres choses, est nouveau ici, s'adapte, a marqué huit buts, a participé au jeu offensif avec des passes décisives... Nous pouvons tous faire mieux », lâche l'entraîneur du Real Madrid devant les médias, avant de poursuivre.

«Il faut penser que c'est un problème collectif et non individuel»

« Il n'a pas baissé, il est conscient qu'il doit faire mieux. Beaucoup de mes joueurs ont raté des penalties et nous devons continuer à les soutenir et à les aider. Il faut penser que c'est un problème collectif et non individuel. Vous pouvez me critiquer, mais la dynamique de l'équipe est bonne et nous devons comprendre qu'il nous manque beaucoup de joueurs, demain Rodrygo sera de retour... L'idée d'être patient est la bonne », ajoute Carlo Ancelotti.