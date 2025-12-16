Kylian Mbappé va rejoindre Cristiano Ronaldo, c'est imminent !

Cristiano Ronaldo (40 ans) est l'actuel recordman de buts du Real Madrid, et ce, sur une année civile. En effet, CR7 avait inscrit 59 réalisations sous les couleurs merengue en 2013. Alors qu'il a marqué à 56 reprises en 2025, Kylian Mbappé (26 an) a deux matchs pour égaler, voire dépasser, la star d'Al Nassr.
Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2024, Kylian Mbappé pourrait déjà faire tomber le record de Cristiano Ronaldo. En effet, l'actuel numéro 10 de Xabi Alonso a fait trembler les filets adverses 56 fois en cette année 2025.
Avant la fin de cette année 2025, le Real Madrid a deux matchs à jouer. D'une part, le club merengue se déplace au stade El Prado pour affronter le Talavera Club de Fútbol en seizième de finale de la Coupe du Roi ce mercredi soir. D'autre part, le Real Madrid a rendez-vous avec le FC Séville ce samedi soir au Bernabeu. Etant à trois buts du record de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé a une opportunité en or de l'égaler, voire de le battre, lors de ces deux rencontres.