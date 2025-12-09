Kylian Mbappé : «Un blaireau», Daniel Riolo n'en peut plus !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant que le Real Madrid traverse une période difficile, le cas Kylian Mbappé suscite de très nombreuses réactions. Si le Français brille d'un point de vue personnel avec de nombreux buts, pour ce qui est de son apport au collectif, ça laisse à désirer aux yeux de beaucoup. Les critiques pleuvent alors à l'encontre de Mbappé, de quoi faire réagir Daniel Riolo.

Aujourd'hui plus que jamais, les avis divergent à propos de Kylian Mbappé. Avec le Real Madrid, le numéro 9 répond présent d'un point de vue individuel avec ses buts. Mais voilà que collectivement, c'est autre chose. Certains n'ont pas manqué de le relever, estimant même que Mbappé était le problème du Real Madrid. Un avis que ne partage clairement pas Daniel Riolo.

« Certains le considèrent comme un joueur qui va casser le collectif » Au micro de l'After Foot, il a ainsi souhaité répondre à ces détracteurs de Kylian Mbappé. Daniel Riolo a alors balancé : « Certains le considèrent comme un joueur qui va casser le collectif. Je trouve que cette réaction est complètement dingue quand on sait ce qu'il a fait et ce qu'il est capable d'amener à une équipe. Je n'ai jamais entendu un entraîneur dire: "si tu me le donnes, je n'en veux pas". Ou alors, c'est un entraîneur qui avoue qu'il n'a pas envie de gérer ce genre de personnalité et qu'il veut construire autrement, pourquoi pas ? Dire aujourd'hui au Real, que c'est le problème... En Espagne, ça ne se dit pas mais en France, ça se dit: il est le problème du Real ».