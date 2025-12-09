Kylian Mbappé : «Un blaireau», Daniel Riolo n'en peut plus !

Pendant que le Real Madrid traverse une période difficile, le cas Kylian Mbappé suscite de très nombreuses réactions. Si le Français brille d'un point de vue personnel avec de nombreux buts, pour ce qui est de son apport au collectif, ça laisse à désirer aux yeux de beaucoup. Les critiques pleuvent alors à l'encontre de Mbappé, de quoi faire réagir Daniel Riolo.
Aujourd'hui plus que jamais, les avis divergent à propos de Kylian Mbappé. Avec le Real Madrid, le numéro 9 répond présent d'un point de vue individuel avec ses buts. Mais voilà que collectivement, c'est autre chose. Certains n'ont pas manqué de le relever, estimant même que Mbappé était le problème du Real Madrid. Un avis que ne partage clairement pas Daniel Riolo.
« Certains le considèrent comme un joueur qui va casser le collectif »
Au micro de l'After Foot, il a ainsi souhaité répondre à ces détracteurs de Kylian Mbappé. Daniel Riolo a alors balancé : « Certains le considèrent comme un joueur qui va casser le collectif. Je trouve que cette réaction est complètement dingue quand on sait ce qu'il a fait et ce qu'il est capable d'amener à une équipe. Je n'ai jamais entendu un entraîneur dire: "si tu me le donnes, je n'en veux pas". Ou alors, c'est un entraîneur qui avoue qu'il n'a pas envie de gérer ce genre de personnalité et qu'il veut construire autrement, pourquoi pas ? Dire aujourd'hui au Real, que c'est le problème... En Espagne, ça ne se dit pas mais en France, ça se dit: il est le problème du Real ».
« Il sera le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde mais pour certains, c'est un blaireau »
Le journaliste de RMC a ensuite ajouté à propos du cas Kylian Mbappé : « Il n'y a que des gens comme ça, souvent des supporters du PSG, qui disent que c'est un handicap. Ils ne le prendraient pas dans une équipe. Dans quelques mois, il sera le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde mais pour certains, c'est un blaireau ».