Kylian Mbappé, son calvaire que personne n’a vu venir…

Toujours très actif et particulièrement dans les 30 derniers mètres adverses, Kylian Mbappé serait susceptible de vivre des soirées compliquées au Real Madrid. A certains matchs, il se pourrait qu’il ne touche pas le cuir du point de vue de Karim Benzema, ex-buteur du club merengue, qui a dressé un constat clair sur la situation de Mbappé à la Casa Blanca.

But, but et encore but. Voilà comment on pourrait résumer le début de saison de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le Soulier d’or européen 2025 avec 31 réalisations en Liga est bien parti pour se disputer le trophée avec Erling Braut Haaland et Harry Kane cette saison avec ses 13 réalisations en Liga.

«Il y aura des matchs où Mbappé ne touchera pas le ballon» Cependant, bien qu’il trouve le chemin des filets, Kylian Mbappé semble être condamné à vivre des matchs plus compliqués sous la tunique du Real Madrid selon Karim Benzema. Et l’ex-attaquant de la Casa Blanca sait de quoi il parle pour avoir passé 14 saisons de sa carrière au Real Madrid. « Il y aura des matchs où Mbappé ne touchera pas le ballon ».