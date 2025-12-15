Kylian Mbappé, sa nouvelle relation annoncée à l’étranger ?

Kylian Mbappé pourrait découvrir un nouvel entraîneur prochainement. Malgré la victoire sur la pelouse du Deportivo Alavés ce dimanche (1-2), un départ du Real Madrid ne serait pas à exclure pour Xabi Alonso. Quelques noms commencent d’ailleurs à circuler concernant son potentiel successeur. Alvaro Arbeloa, qui officie sur le banc de la Castilla, a notamment été mentionné.
Et si Kylian Mbappé rencontrait un nouvel entraîneur prochainement ? Ce scénario reste tout-à-fait possible au Real Madrid. Xabi Alonso aurait toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête malgré la victoire de ce dimanche sur la pelouse du Deportivo Alavés (1-2). Le technicien espagnol pourrait être poussé vers la sortie si les résultats ne sont pas plus réguliers.
Xabi Alonso bientôt remplacé au Real Madrid ?
Comme le rapporte MARCA, Xabi Alonso se serait seulement assuré un sursis avec le succès du Real Madrid ce week-end. Un départ ne serait donc pas totalement à exclure, surtout que quelques noms commencent à être évoqués pour sa succession. Alvaro Arbeloa, qui officie actuellement sur le banc de la Castilla, pourrait notamment prendre le relais.
Nouvelle relation en vue pour Mbappé ?
Kylian Mbappé pourrait donc nouer une nouvelle relation avec un autre entraîneur d’ici quelques semaines. Reste maintenant à voir si Xabi Alonso parviendra à convaincre la direction du Real Madrid de le conserver. Pour le moment, le coach de 44 ans serait maintenu en vue du match de ce mercredi contre Talavera en Coupe du Roi. A suivre...