Kylian Mbappé, sa nouvelle relation annoncée à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Xabi Alonso bientôt remplacé au Real Madrid ? Comme le rapporte MARCA, Xabi Alonso se serait seulement assuré un sursis avec le succès du Real Madrid ce week-end. Un départ ne serait donc pas totalement à exclure, surtout que quelques noms commencent à être évoqués pour sa succession. Alvaro Arbeloa, qui officie actuellement sur le banc de la Castilla, pourrait notamment prendre le relais.