Kylian Mbappé : Panique au Real Madrid !

Pierrick Levallet

En signant libre au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. L’ancien du PSG s’est naturellement intégré dans le onze de Carlo Ancelotti. Mais par la même occasion, il a plombé Endrick, contraint de se contenter d’un maigre temps de jeu. Et cela l’a fait paniquer à plus d’une reprise cette saison.

En s’offrant Kylian Mbappé l’été dernier, le Real Madrid s’est constitué une attaque de feu. L’international français a rejoint Jude Bellingham, Vinicius Jr et Rodrygo, que Carlo Ancelotti a essayé de faire cohabiter toute la saison sans réel succès. L'entraîneur de 65 ans n'a jamais su trouver le bon équilibre entre attaque et défense, ce qui a précipité la chute du Real Madrid en Ligue des champions. Si Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves en signant chez les Merengue, il a également plombé l’un de ses coéquipiers par la même occasion.

Endrick panique en vue de la Coupe du monde 2026

Comme le rapporte Relevo, Endrick savait que la concurrence allait être relevée au Real Madrid avec Kylian Mbappé. Mais la pépite brésilienne ne s’attendait pas à avoir un aussi faible temps de jeu. L’attaquant de 18 ans aurait ainsi paniqué plus d’une fois cette saison. L’international auriverde souhaite disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, et sait que sa place sera incertaine s’il ne joue pas plus au Real Madrid.

La concurrence avec Mbappé est rude au Real Madrid

Le média espagnol indique qu’Endrick estime toutefois qu’avec la présence de Kylian Mbappé, il ne peut qu’attendre que son heure vienne. Le Real Madrid, de son côté, aimerait lui accorder plus de minutes mais est également conscient que la concurrence ne joue pas en la faveur du phénomène brésilien. À voir si Endrick aura plus souvent sa chance avec le successeur de Carlo Ancelotti la saison prochaine.