Kylian Mbappé : Nouvelle rencontre à Madrid, c'est officiel !

Ce dimanche soir, le Real Madrid accueille le Celta de Vigo en championnat. Si Kylian Mbappé espère porter les siens comme il le fait depuis le début de saison, Xabi Alonso a décidé de faire appel au jeune crack défensif Joan Martinez, considéré comme un diamant brut du centre de formation.

Le Real Madrid a l’occasion de poursuivre sur sa lancée. Après avoir réalisé un bon match contre Bilbao en milieu de semaine, la formation de Xabi Alonso reçoit le Celta de Vigo ce dimanche soir. Une nouvelle occasion de marquer pour Kylian Mbappé, qui demeure en excellente forme sur ce début de saison.

Un crack avec Mbappé Toujours en lutte avec le Barça en championnat, le Real peut s’appuyer sur un Kylian Mbappé complètement épanoui désormais. En tête du classement des buteurs de Liga mais aussi de Ligue des Champions, le Français est logiquement convoqué pour cette rencontre. Mais Xabi Alonso a également appelé le jeune Joan Martinez dans son groupe.