Kylian Mbappé : Nouvelle relation, son partenaire est annoncé !

Pierrick Levallet

Le retour de Xabi Alonso au Real Madrid a visiblement changé pas mal de choses pour Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France est désormais régulièrement associé à Arda Güler. Et entre les deux joueurs, la relation serait devenue évidente tant ils brillent sur le terrain depuis le début de saison.

Xabi Alonso a initié de nombreux changements au Real Madrid depuis qu’il a pris ses fonctions sur le banc. Le technicien espagnol a notamment relancé la concurrence dans son effectif, mettant en place un système de méritocratie. Kylian Mbappé est bien évidemment intouchable tant il est irrésistible depuis le début de saison. Il aurait d’ailleurs noué un nouveau lien avec l’un de ses partenaires.

Mbappé s'épanouit avec Arda Güler Comme le rapporte AS, le duo composé de Kylian Mbappé et Arda Güler est le plus prolifique des 10 principaux championnats européens. Le Turc sert très régulièrement le capitaine de l’équipe de France, ce qui n’était pas nécessairement le cas la saison passée puisque l’ancien du PSG n’était que son sixième destinataire préféré. Les deux joueurs ont établi une connexion parfaite sous les ordres de Xabi Alonso.