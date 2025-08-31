Kylian Mbappé, nouvelle polémique à l’étranger ?

Pierrick Levallet

La saison vient à peine de démarrer, et Kylian Mbappé est déjà en feu avec le Real Madrid. L’attaquant de 26 ans répond clairement aux attentes placées en lui. Vinicius Jr, lui, a parfois déçu Xabi Alonso. Le technicien espagnol a alors fait un choix fort avec le Brésilien. Et si la situation s’éternise trop, elle pourrait bien faire polémique en Espagne.

Xabi Alonso met déjà la pression à Vinicius Jr L’entraîneur du Real Madrid a notamment fait un choix fort contre le Real Oviedo en remplaçant Vinicius Jr par Rodrygo peu après l’heure de jeu. Comme le rapporte AS, Xabi Alonso n’était pas satisfait par l’attitude et la performance du Brésilien comparé à Kylian Mbappé. Le coach de 43 ans a alors pris cette décision inattendue pour lui mettre la pression. Mais si la situation s’éternise trop, elle pourrait bien provoquer une nouvelle polémique en Espagne.