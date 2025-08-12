Kylian Mbappé, nouvelle polémique à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a impressionné son monde au Real Madrid pour sa première saison. L’attaquant de 26 ans a été très certainement le meilleur joueur madrilène lors de l’exercice passé. Le club madrilène devrait d’ailleurs le mettre plus en valeur sous les ordres de Xabi Alonso, peut-être au grand détriment d’un certain Vinicius Jr.

44 buts dès sa première saison au Real Madrid. Kylian Mbappé a impressionné chez les Merengue. Sacré Pichichi et Soulier d’Or, l’attaquant de 26 ans a très certainement été le meilleur joueur madrilène l’exercice passé. Il n’en fallait pas plus à Florentino Pérez pour le placer au centre du projet et commencer à construire l’équipe autour du champion du monde 2018.

Xabi Alonso veut mettre Mbappé en valeur au Real Madrid Kylian Mbappé va néanmoins devoir s’adapter à son nouvel entraîneur : Xabi Alonso. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas vraiment eu l’occasion d’évoluer sous les ordres du coach fraichement arrivé au Real Madrid pendant la Coupe du monde des clubs. Le technicien espagnol aurait cependant prévu un système qui devrait mettre le natif de Bondy en valeur.