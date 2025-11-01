Kylian Mbappé, l'histoire d'amour avec la nouvelle star !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du haut de ses 20 ans, Arda Güler commence à faire son trou au Real Madrid deux ans après son transfert de Fenerbahçe. Avec Kylian Mbappé, l'international turc s'entend à merveille et lui délivre quelques offrandes depuis le début de la saison. De quoi permettre à Mbappé de s'enflammer pour sa nouvelle relation surprise.

Depuis sa prise de fonctions en tant qu'entraîneur du Real Madrid en juin dernier, Xabi Alonso s'appuie beaucoup sur les services d'Arda Güler. La jeune pépite turque de 20 ans arrivée au club merengue à l'été 2023 en même temps que Jude Bellingham est un pourvoyeur de ballons spécial et unique à Kylian Mbappé.

«Il est encore jeune, mais il est prêt» C'est simple, chacune de ses 5 passes décisives avec le Real Madrid cette saison fut adressée à Kylian Mbappé. Ayant reçu le Soulier d'or européen vendredi lors d'une cérémonie organisée au Santiago Bernabeu, l'attaquant star du club merengue a été invité par Marca à s'exprimer sur sa relation fructueuse statistiquement parlant avec Arda Güler. « Es-tu surpris par Güler et la connexion que tu as avec lui ? Non, cela ne me surprend pas. C'est un jeune joueur très talentueux. Il est encore jeune, mais il est prêt à aider l'équipe. Il a commencé la saison de manière impressionnante pour son âge ».