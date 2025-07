Kylian Mbappé : Le Real Madrid a un problème

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu à la compétition ce mardi soir face à la Juventus après une grosse indisponibilité, Kylian Mbappé a assisté à l’éclosion d’un certain Gonzalo Garcia à la pointe de l’attaque du Real Madrid. Alors que Xabi Alonso est véritablement sous le charme du jeune avant-centre espagnol, cela pourrait poser à l’entraîneur madrilène un véritable casse-tête tactique.

Gonzalo Garcia a explosé

Xabi Alonso, qui a fait entrer Mbappé lors du second acte, a d’ailleurs promis que son numéro 9 serait plus performant lors des prochaines rencontres. « Je pense qu'il ira mieux de jour en jour, et d'ici les quarts de finale samedi, il progressera. Nous continuerons à le surveiller. Je lui parle tous les jours de son état et je pense qu'il sera bien meilleur en quarts », a ainsi confié le coach espagnol. En attendant de retrouver un Mbappé en grande forme, Xabi Alonso a pu compter sur la révélation Gonzalo Garcia, de nouveau buteur mardi soir. Le jeune attaquant de 21 ans a véritablement explosé sur cette compétition.