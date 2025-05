Kylian Mbappé : Le problème annoncé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est désormais officiel, Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Remplaçant de Carlo Ancelotti, l’Espagnol va donc maintenant diriger un certain Kylian Mbappé. Qu’en sera-t-il de la relation entre les deux hommes ? Evoquant ce sujet, Florent Gautreau a fait part de ses inquiétudes et d’un problème qui pourrait naitre entre Mbappé et Xabi Alonso.

Le Real Madrid va disputer la Coupe du monde des clubs avec un nouvel entraîneur : Xabi Alonso. La Casa Blanca a officialisé l’arrivé du technicien espagnol, ancien joueur merengue. A voir maintenant comment ça va se passer pour le successeur de Carlo Ancelotti. Et visiblement, la relation entre Xabi Alonso et Kylian Mbappé sera scrutée de près.

« C’est presque une difficulté supplémentaire » Au micro de RMC, Florent Gautreau a évoqué un possible problème entre Kylian Mbappé et Xabi Alonso au Real Madrid. Le journaliste a alors expliqué à ce sujet : « Xabi Alonso va devoir gérer le cas Mbappé. Si Mbappé était totalement affaibli après une première saison difficile, un peu ratée, tu peux lui mettre une pression différente. Ce que je sais c’est que la bonne saison statistiquement de Mbappé, c’est presque une difficulté supplémentaire ».