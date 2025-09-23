Kylian Mbappé : Le mensonge révélé par la presse espagnole ?

Pierrick Levallet

Vinicius Jr ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Alors que son contrat expire en juin 2027, le Brésilien voit les négociations avec le Real Madrid pour sa prolongation être gelées depuis plusieurs mois maintenant. Des rumeurs indiquaient que l’ailier de 25 ans réclamait un salaire semblable à celui de Kylian Mbappé. Mais la réalité serait toute autre...

Un contrat à la Mbappé pour Vinicius Jr ? En effet, Vinicius Jr réclamerait un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé d’après certains échos. Le Real Madrid ne serait toutefois pas disposé à lui offrir une telle somme. Le Brésilien ne serait toutefois pas aussi intransigeant ce que la presse espagnole a annoncé jusqu’à présent sur la question de la rémunération.