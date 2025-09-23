Kylian Mbappé : Le mensonge révélé par la presse espagnole ?

Vinicius Jr ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Alors que son contrat expire en juin 2027, le Brésilien voit les négociations avec le Real Madrid pour sa prolongation être gelées depuis plusieurs mois maintenant. Des rumeurs indiquaient que l’ailier de 25 ans réclamait un salaire semblable à celui de Kylian Mbappé. Mais la réalité serait toute autre...
L’aventure de Vinicius Jr au Real Madrid touche peut-être à sa fin. Relégué à un rôle secondaire depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, l’international auriverde voit les négociations pour sa prolongation être gelées depuis plusieurs mois alors que son contrat expire en juin 2027. Selon certaines rumeurs, l’ailier de 25 ans aurait des prétentions salariales bien trop élevées pour les Merengue.
Un contrat à la Mbappé pour Vinicius Jr ?
En effet, Vinicius Jr réclamerait un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé d’après certains échos. Le Real Madrid ne serait toutefois pas disposé à lui offrir une telle somme. Le Brésilien ne serait toutefois pas aussi intransigeant ce que la presse espagnole a annoncé jusqu’à présent sur la question de la rémunération.
Vinicius Jr est prêt à faire un effort pour prolonger au Real Madrid
Comme le rapporte AS, Vinicius Jr ne cesserait de répéter son envie de poursuivre l’aventure au Real Madrid et d’y prolonger. Des sources proches du dossier expliqueraient même que la star de 25 ans serait prête à un gros effort financier pour se rapprocher de la proposition du Real Madrid. Mais cela s’est avéré insuffisant jusqu’à présent. L’entourage de Vinicius Jr avouerait d’ailleurs avoir peu bougé depuis que les négociations ont été mises en stand-by après la Coupe du monde des clubs. Le Brésilien ne réclamerait donc pas vraiment un contrat à la Kylian Mbappé, et serait même prêt à un sacrifice pour rester au Real Madrid. À suivre...